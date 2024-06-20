“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

Bütün ilgi alanlarımın kesişme noktasında Alina'nın da çok iyi bildiği konular var. Ne yazarsam ne çekersem, ilk onunla paylaşıyorum ve ondan akıl alıyorum. Şimdi yeme içme sektörü muhabbetlerine de dahil oluyor. Alina üniversitesini bitiriyor, sinema televizyon bölümünde. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığım için kesişen hocalarımız var. Alina'nın yaptıklarını takip etmekten ve projelerini gözlemlemekten keyif alıyorum.

