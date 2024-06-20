Giriş Tarihi: 20.06.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
06:38
“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!
Altı ay önce evlenen Umut Evirgen-Alina Boz çifti, GÜNAYDIN'a konuştu. Bu bayram evli olarak ilk kez aile büyüklerini ağırladıklarını belirten çift, "Ailelerimizle iyi ilişkilerimiz var. Görüşemediğimiz zamanların telafisi oluyor bayramlar. Gerekmedikçe evden çıkmayız. Misafirlerimizi ağırladığımız bahçemiz, huzurlu bir ev hayatımız var" dedi