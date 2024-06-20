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Haberler Galeri “Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!
Giriş Tarihi: 20.06.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 06:38

“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

Altı ay önce evlenen Umut Evirgen-Alina Boz çifti, GÜNAYDIN'a konuştu. Bu bayram evli olarak ilk kez aile büyüklerini ağırladıklarını belirten çift, "Ailelerimizle iyi ilişkilerimiz var. Görüşemediğimiz zamanların telafisi oluyor bayramlar. Gerekmedikçe evden çıkmayız. Misafirlerimizi ağırladığımız bahçemiz, huzurlu bir ev hayatımız var" dedi

ÖMER KARAHAN
“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

Yeme-içme sektörünün ve gece hayatının önemli isimlerinden biri olan, aynı zamanda yönetmenlik yapan ve son olarak da Esquire Dergisi'nin yayın yönetmenliği görevini sürdüren Umut Evirgen ile oyuncu eşi Alina Boz ile bayram için bir araya geldik. Geçtiğimiz yıl dünyaevine çift, evli olarak geçirecekleri ilk bayramlarının heyecanını yaşıyor. Çiçeği burnunda evlilerle bayramları, evliliklerini, ev hayatlarını konuştuk…

“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

İlk defa evli olarak evde geçiriyoruz bayramı. İyi ilişkilerimiz olan bir ailemiz var. Birbirimizi görmeyi ihmal ettiğimiz zamanların telafisi oluyor bayramlar bu nedenle. Artık evli olarak ev ev dolaşmaktansa, evde ağırladık aile büyüklerimizi, yakınlarımızı.
Bayramlarda büyükleri ziyaret ederiz, eğer edemezsek telefon trafiği kesin oluyor. Yurt dışında değilsek ama, ziyaretleri ihmal etmiyoruz.

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“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

Biz evliliğimizi göz önünde yaşamamaya çalışıyoruz. Çünkü en ufak adımımızda insanlar kendi fantezilerine göre gerçeklikle alakasız haberler çıkarıyorlar. Bunu yapanlar da hiçbir kurumsal uzantısı olmayan, kontrolsüz haber yapan sayfalar. O sebeple elimizden geldiği kadar takip etmemeye çalışıyoruz.

“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

Gerekmedikçe evden çıkmıyoruz. Sosyalleştiğimiz, misafirlerimizi ağırladığımız kış bahçemiz ve spor yaptığımız alanlar var. O sebeple huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var.

“Huzurlu ve eğlenceli bir ev hayatımız var” Altı ay önce evlenen Umut Evirgen ile Alina Boz GÜNAYDIN’a konuştu!

Bütün ilgi alanlarımın kesişme noktasında Alina'nın da çok iyi bildiği konular var. Ne yazarsam ne çekersem, ilk onunla paylaşıyorum ve ondan akıl alıyorum. Şimdi yeme içme sektörü muhabbetlerine de dahil oluyor. Alina üniversitesini bitiriyor, sinema televizyon bölümünde. Ben de Bilgi Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığım için kesişen hocalarımız var. Alina'nın yaptıklarını takip etmekten ve projelerini gözlemlemekten keyif alıyorum.

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