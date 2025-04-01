Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:25
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025
06:26
İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!
İstanbul'un güvenlik kameraları ve İstanbulkart verileri ABD'ye mi gidiyor? Mevlüt Tezel
, bugünkü köşesinde Emniyet mensuplarından gelen son derece çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İBB'nin bazı kritik bilgileri hangi ülkenin şirketine devrettiği tartışılırken, İSPARK
'ın emniyetten talep ettiği gizemli liste de akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, bu veriler kimlerin eline geçecekti? Tezel, okurlarını adeta şoke edecek detaylarla yazısında anlatıyor…