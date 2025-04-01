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Haberler Galeri İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!
Giriş Tarihi: 01.04.2025 06:25 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 06:26

İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

İstanbul'un güvenlik kameraları ve İstanbulkart verileri ABD'ye mi gidiyor? Mevlüt Tezel, bugünkü köşesinde Emniyet mensuplarından gelen son derece çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. İBB'nin bazı kritik bilgileri hangi ülkenin şirketine devrettiği tartışılırken, İSPARK'ın emniyetten talep ettiği gizemli liste de akıllarda soru işareti bıraktı. Peki, bu veriler kimlerin eline geçecekti? Tezel, okurlarını adeta şoke edecek detaylarla yazısında anlatıyor…

MEVLÜT TEZEL
İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

Emniyetin önemli bir mevkiinde bulunan okurumun, İBB ile ilgili son derece haklı endişesini paylaşacağım şimdi. Bana, üzerinde çok ciddi düşünülmesi gereken, son derece kaygı verici bir girişim gibi geldi. Son karar sizlerin tabii...

İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

"Gündemde İstanbul sokak güvenlik kameralarının yönetim/ denetiminin ABD Konsolosluğu'nun sağladığı cüzi bir bağış karşılığında ABD menşeli bir şirkete verildiği var. Aynı zamanda İstanbulkart kullananların verilerinin hukuka aykırı elde edilip işlenmesi de var.

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İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

Hadi bir bomba da ben patlatayım:
Seçimin hemen ardından, başında olduğum birime bir yazı geldi. Deniyor ki 'İSPARK (İBB park alanları) otoparklarından ücretsiz yararlanmaya devam etmek için araçlarınızın sahte plakaları ile birlikte tescil plakalarını, marka-model-renk bilgilerini İSPARK'a bildirmeniz rica olunur.'

İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

Yazı tam ofsayt. Üst makama arz edilir, alt makama rica...
Yazı teamüllere aykırı, yazı yazışma kuralları yönergesine aykırı, yazı Türk idare yapısına aykırı. Belediye, başka kuruma hele adalet-emniyet-askeriyeye doğrudan yazı yazamaz. Belediye, kurumlarla yazışmalarını ilin mülki amiri vali kanalıyla yapar. Valiye arz eder, emniyete sevk olunur, emniyet kendi birimlerinden rica eder.

İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

Ben huylandım, bekle göryaptım, yazıyı sumen altı yapıp beklettim, ne yalan söyleyeyim. Benden daha uyanıklar, zamanın efsane müdürü Sayın Dr. Mustafa Çalışkan müdürüme talebi ve riski arz etmişler. Şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan sayın müdürümüzün talimatıyla bu garabete fırsat verilmedi hamdolsun.
Şimdi sorarım size; İBB ne yapacaktı acep o listeleri?!!"