İBB, İstanbul’un verilerini kimlerle paylaşıyor? Polis plakalarını istedi: Ardındaki gerçek kafaları karıştırdı!

Ben huylandım, bekle göryaptım, yazıyı sumen altı yapıp beklettim, ne yalan söyleyeyim. Benden daha uyanıklar, zamanın efsane müdürü Sayın Dr. Mustafa Çalışkan müdürüme talebi ve riski arz etmişler. Şimdi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olan sayın müdürümüzün talimatıyla bu garabete fırsat verilmedi hamdolsun.

Şimdi sorarım size; İBB ne yapacaktı acep o listeleri?!!"



