Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:09

İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Yıllar önce katıldığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses'e zayıflama sözü veren ve pazarlık yapan Güllü sonunda muradına erdi. Kadın arabesk şarkıcı denince ilk akla gelen isimlerden olan ve hala sahnelerin tozunu attıran şarkıcı Güllü değişimi ile ağızları açık bıraktı.Daha önce de birçok kez kilo alıp veren Güllü uzunca bir süredir formunu koruyor. Verdiği kilolar sonrası tepeden tırnağa değişen imaj da tazeleyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermiş son olarak yeni klip çalışmaları için sıkı bir diyete girmişti... Güllü adeta bir deri bir kemik kaldı. İşte şarkıcı Güllü'nün son hali...