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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 14:07 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 14:09

İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Yıllar önce katıldığı İbo Show'da İbrahim Tatlıses'e zayıflama sözü veren ve pazarlık yapan Güllü sonunda muradına erdi. Kadın arabesk şarkıcı denince ilk akla gelen isimlerden olan ve hala sahnelerin tozunu attıran şarkıcı Güllü değişimi ile ağızları açık bıraktı.Daha önce de birçok kez kilo alıp veren Güllü uzunca bir süredir formunu koruyor. Verdiği kilolar sonrası tepeden tırnağa değişen imaj da tazeleyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse mümkün değil. Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermiş son olarak yeni klip çalışmaları için sıkı bir diyete girmişti... Güllü adeta bir deri bir kemik kaldı. İşte şarkıcı Güllü'nün son hali...

İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Tatlıses ile kilo pazarlığı çok konuşulmuş, "Yav bir buçuk ayda aynı kırk beş günde aynı" sözleri viral olmuştu... Siz bir de Güllü'nün son halini görün. 49 yaşındaki Güllü adeta eridi, şimdilerde genç kızlara taş çıkarıyor...

İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Şarkıcı Güllü'nün eski halinden eser yok! Görenler gözlerine inanamadı. Bir döneme damga vuran şarkılarıyla tanınan Güllü değişimi ile hayranlarını oldukça şaşırttı.

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İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017 yılında tüp mide ameliyatı olmuştu.

İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Verdiği kilolar sonrası imajını da yenileyen Güllü'yü son hali ile tanımak neredeyse imkansız.

İbrahim Tatlıses ile kilo pazarlığı güldürmüştü... Şarkıcı Güllü iğne ipliğe döndü!

Şimdilerde 49 yaşında olan şarkıcı Güllü geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile 70 kilo vermişti...

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