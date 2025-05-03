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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: "Her zaman yaşadığımız kriz..."
Giriş Tarihi: 03.05.2025 07:20 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 07:24

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: "Her zaman yaşadığımız kriz..."

Ünlü çift Dilan Çıtak ve Levent Dörter, katıldıkları davette hem kahkahalara boğan esprileriyle hem de farklı yaşam tarzlarına dair samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Birinin hayvan hakları yürüyüşüne katıldığı anda diğerinin mangal partisi yapması mı? Peki ya vejetaryen lahmacun macerası? İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar…

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: Her zaman yaşadığımız kriz...

Dilan Çıtak ve Levent Dörter katıldıkları davette samimi ve eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çekti. Bir soru üzerine Dörter "Dilan hayvanlar için Yenikapı'da yürüyüşe katılırken ben o sırada mangal partisi yaparım. Böyle değişik ve rengarenk bir evliliğimiz var" diyerek güldü. Eşinin beslenme şekliyle ilgili de "Gittiğimiz her restoranda Dilan'a özel vejetaryen lahmacun yaptırıyoruz" diyerek espri yaptı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: Her zaman yaşadığımız kriz...

Dilan Çıtak, aynı zamanda babasıyla yaşadığı sorunlarla da sıklıkla gündeme gelen isimlerden biri. Peki baba - kız arasında neler olmuştu? İşte detaylar...

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İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: Her zaman yaşadığımız kriz...

İBRAHİM TATLISES VE DİLAN ÇITAK

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve 23 yıl sonra kabul ettiği kızı Dilan Çıtak, aralarındaki buzları eriterek tam bir baba kız olmuşlardı. Hatta İbrahim Tatlıses kendisi gibi müzik yapan kızı Dilan Çıtak'ı programına çıkartarak verdiği desteği göstermişti.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: Her zaman yaşadığımız kriz...

ÇATIRDAMALAR ORTAYA ÇIKTI

Baba kız arasındaki kriz, geçtiğimiz Temmuz ayında Dilan Çıtak'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ile gün yüzüne çıkmıştı. Çıtak buzları erittiği düşünülen babası İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialar ortaya atmıştı.

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: Her zaman yaşadığımız kriz...

"BİR KIZ ÇOCUĞUNA YAPILAN PSİKOLOJİK TACİZİ HERKES BİLMELİ"

Dilan Çıtak sosyal medya hesabında babası İbrahim Tatlıses'in kendisine psikolojik şiddet uyguladığını söyleyerek, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli.