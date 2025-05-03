İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: "Her zaman yaşadığımız kriz..."

Dilan Çıtak ve Levent Dörter katıldıkları davette samimi ve eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çekti. Bir soru üzerine Dörter "Dilan hayvanlar için Yenikapı'da yürüyüşe katılırken ben o sırada mangal partisi yaparım. Böyle değişik ve rengarenk bir evliliğimiz var" diyerek güldü. Eşinin beslenme şekliyle ilgili de "Gittiğimiz her restoranda Dilan'a özel vejetaryen lahmacun yaptırıyoruz" diyerek espri yaptı.