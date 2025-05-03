Giriş Tarihi: 03.05.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
07:24
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak yine gündemde! Eşinden samimi itiraf: "Her zaman yaşadığımız kriz..."
Ünlü çift Dilan Çıtak
ve Levent Dörter
, katıldıkları davette hem kahkahalara boğan esprileriyle hem de farklı yaşam tarzlarına dair samimi açıklamalarıyla dikkatleri üzerlerine çekti. Birinin hayvan hakları yürüyüşüne katıldığı anda diğerinin mangal partisi yapması mı? Peki ya vejetaryen lahmacun macerası? İşte sosyal medyada çok konuşulan o anlar…