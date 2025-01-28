"Misilleme değil de ne?" Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Icardi ve Wanda Nara ayrıladıktan sonra kendi yollarına gitti. Pişman olan Wanda Nara, Icardi'ye dönmek istemişti ama Icardi yeni aşkıyla gününü gün ederek mutluluk pozlarıyla adeta nispet yaptı. Ancak olay artık Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan da çıktı. Devreye yeni sevgilileri girdi. China Suarez, L-Gante sosyal medyadan soğuk savaş başlattı...Sosyal medya ise yıkıldı.