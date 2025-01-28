Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
10:40
"Misilleme değil de ne?" Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı
Dünya basınında geniş yankı uyandıran çalkantılı evlilikleriyle tanınan Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ihanet nedeniyle yollarını ayırmıştı. 10 yıl süren evliliklerinde, Wanda Nara'nın Icardi'yi, kendisinden 13 yaş küçük şarkıcı L-Gante ile aldattığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandıran Nara, Icardi'ye geri dönmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Icardi ise yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etmişti. Şu an, Wanda Nara eski sevgilisi L-Gante ile yeniden bir araya gelirken, sosyal medyada "Hangi çift daha mutlu?" sorusu üzerinden bir savaş başlamış durumda.