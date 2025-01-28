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Haberler Galeri "Misilleme değil de ne?" Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı
Giriş Tarihi: 28.01.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 10:40

"Misilleme değil de ne?" Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Dünya basınında geniş yankı uyandıran çalkantılı evlilikleriyle tanınan Wanda Nara ve Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, ihanet nedeniyle yollarını ayırmıştı. 10 yıl süren evliliklerinde, Wanda Nara'nın Icardi'yi, kendisinden 13 yaş küçük şarkıcı L-Gante ile aldattığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilişkisini sonlandıran Nara, Icardi'ye geri dönmeyi denemiş ancak başarılı olamamıştı. Icardi ise yeni sevgilisi China Suarez ile aşkını ilan etmişti. Şu an, Wanda Nara eski sevgilisi L-Gante ile yeniden bir araya gelirken, sosyal medyada "Hangi çift daha mutlu?" sorusu üzerinden bir savaş başlamış durumda.

Misilleme değil de ne? Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Magazin dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden olan Icardi ve Wanda Nara ayrıladıktan sonra kendi yollarına gitti. Pişman olan Wanda Nara, Icardi'ye dönmek istemişti ama Icardi yeni aşkıyla gününü gün ederek mutluluk pozlarıyla adeta nispet yaptı. Ancak olay artık Mauro Icardi ve Wanda Nara'dan da çıktı. Devreye yeni sevgilileri girdi. China Suarez, L-Gante sosyal medyadan soğuk savaş başlattı...Sosyal medya ise yıkıldı.

Misilleme değil de ne? Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Galatasaray'ın öne çıkan futbolcularından Mauro Icardi, 10 yıllık eşi Wanda Nara'nın ihanet skandalıyla gündeme gelmişti.

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Misilleme değil de ne? Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Çocuklarının babasını aldatan Nara, genç rapçi L-Gante ile ilişkisini sonlandırmıştı.

Misilleme değil de ne? Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Ardından ünlü futbolcu, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle birlikte verdiği romantik pozunu sosyal medya hesabının hikaye bölümünden kalp emojisi ekleyerek yayınlamıştı.

Misilleme değil de ne? Mauro Icardi’nin eski eşi Wanda Nara ile yeni aşkı China Suarez soğuk savaş başlattı...Sosyal medya yıkıldı

Yıldız futbolcu paylaşımında aşkını ilan ederek "Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullanmıştı.

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