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Haberler Galeri İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 20:15

İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!

'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'İçime Ata Ata' gibi hit olmuş şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş, 2023 yılında çocukluk aşkı Nezaket Kuş ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kaybederek zor günler geçirmişti. Kurtuluş Kuş ve eşi Nezaket Kuş'tan bugün güzel haber geldi. Hastaneden mutluluğunu paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağdı. İşte o paylaşım!

İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!

Birçok şarkısı hit olan ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş, çocukluk aşkı Nezaket Kuş'la 2023 yılında hayatını birleştirdi.

İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!

HAYRANLARINI ÜZMÜŞTÜ

Ünlü çift, geçtiğimiz yıl zor günler geçirdi. Sanatçı, bir konserinde eşinin düşük yaptığını duyurarak hayranlarını üzmüştü.

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İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!

ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTILAR

Çift, bu zor günleri geride bıraktı.

İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!

MÜJDEYİ GEÇTİĞİMİZ AYLARDA VERDİLER

Sanatçı ve eşi geçtiğimiz aylarda bir bebek beklediklerini müjdelemişti.

İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!

KURTULUŞ KUŞ BABA OLDU!

Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş, bugün baba oldu. Ünlü çift, bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini paylaşımlarıyla duyurdu.

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