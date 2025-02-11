Giriş Tarihi: 11.02.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
20:15
İlk çocuklarını kaybetmenin acısını yaşıyorlardı! Şarkıcı Kurtuluş Kuş baba oldu! İşte hastaneden ilk paylaşım!
'Sevmedim Deme', 'Beni Bu Geceden Öldür', 'İçime Ata Ata' gibi hit olmuş şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş, 2023 yılında çocukluk aşkı Nezaket Kuş ile hayatını birleştirdi. Ünlü çift, geçtiğimiz yıl ilk bebeklerini kaybederek zor günler geçirmişti. Kurtuluş Kuş ve eşi Nezaket Kuş'tan bugün güzel haber geldi. Hastaneden mutluluğunu paylaşan ünlü şarkıcının paylaşımlarına beğeni yağdı. İşte o paylaşım!