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Haberler Galeri İpek Açar'ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Maşallah kardeş gibisiniz"
Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:35 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 12:38

İpek Açar'ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Maşallah kardeş gibisiniz"

2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğluna Ömer adını veren Açar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Merhum sanatçı Kayahan'la olan evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı bulunan İpek Açar, bu kez oğluyla yaptığı bir paylaşımıyla dikkat çekti. Açar'ın yıllar geçse de değişmeyen güzelliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

DUYGU AKSOY
İpek Açar’ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Maşallah kardeş gibisiniz

3 Nisan 2015 tarihinde hayata veda eden usta sanatçı Kayahan ile evliliğinden Aslı Gönül adında bir kızı olan İpek Açar, 2019 senesinde kendisi gibi müzisyen olan Alper Kömürcü ile hayatını birleştirmişti.

İpek Açar’ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Maşallah kardeş gibisiniz

Açar, Çocuk Esirgeme Kurumuna evlat edinme sürecine başvurdukları dönemde sürpriz bir şekilde hamile olduğunu öğrenince havalara uçmuştu.

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İpek Açar’ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Maşallah kardeş gibisiniz

Mutlu beraberlikleri süren Açar ile Kömürcü, 14 Aralık 2023'te Ömer Alp adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

İpek Açar’ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Maşallah kardeş gibisiniz

Sosyal medyayı aktif kullanan İpek Açar minik oğlu Ömer'in yer aldığı paylaşımları ile beğeni topluyor.

İpek Açar’ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! Maşallah kardeş gibisiniz

Son olarak anneliğin tadını çıkaran İpek Açar, kızı Aslı Gönül ve oğlu Ömer ile poz vermişti.