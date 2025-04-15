Giriş Tarihi: 15.04.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
12:38
İpek Açar'ın oğlu Ömer ile yeni paylaşımı sosyal medyayı salladı! "Maşallah kardeş gibisiniz"
2019 yılında müzisyen Alper Kömürcü ile evlenen İpek Açar, 14 Aralık 2023'te ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Oğluna Ömer adını veren Açar, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Merhum sanatçı Kayahan'la olan evliliğinden 24 yaşında Aslı Gönül adında bir kızı bulunan İpek Açar, bu kez oğluyla yaptığı bir paylaşımıyla dikkat çekti. Açar'ın yıllar geçse de değişmeyen güzelliği ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.