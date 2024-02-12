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Haberler Galeri 'İşim olmaz, o defteri kapattım' demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı
Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 12:51

'İşim olmaz, o defteri kapattım' demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın ilişkisine akıl sır ermiyor. Uzun yıllardır birlikte olan Kutluay ve Sponza bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı. Her ayrılıkları olaylı olan ama her defasında aşkın kazandığı bu ilişki geçtiğimiz günlerde tamamen çıkmaza girmişti. Edvina Sponza ile tartışan Kutluay, "mahallemden defol git" dedi. Kesin olarak ayrıldıklarını söyleyen Sponza ise "Benim o şahısla işim olmaz. Barışma gibi bir durumum yok" dedi. Olaylı şekilde ayrılan ikili yeniden barıştı.

’İşim olmaz, o defteri kapattım’ demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

İbrahim Kutluay, Edvina Sponza uğruna çocuklarının annesi Demet Şener'den boşanmıştı. 12 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı.

’İşim olmaz, o defteri kapattım’ demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

Her ayrılıkları olaylı olan ama her defasında aşkın kazandığı bu ilişki geçtiğimiz günlerde tamamen çıkmaza girmişti.

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’İşim olmaz, o defteri kapattım’ demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

Küs aşıklar geçtiğimiz günlerde Bebek'te karşı karşıya gelmiş, tüm semtin duyduğu tartışma yaşamıştı.

’İşim olmaz, o defteri kapattım’ demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

KESİN BİTTİ!

Bütün bu olanların ardından Edvina Sponza, Bebek sahilinde köpeğini gezdirirken objektiflere yansımıştı.

’İşim olmaz, o defteri kapattım’ demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

Gazetecilerin, "İbrahim Kutluay'la barıştınız mı?" sorusuna cevap veren Sponza, kesin bir dille şunları söylemişti:

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