’İşim olmaz, o defteri kapattım’ demişti! Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay barıştı

Giriş Tarihi: 12.02.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
12:51
İbrahim Kutluay ile Edwina Sponza'nın ilişkisine akıl sır ermiyor. Uzun yıllardır birlikte olan Kutluay ve Sponza bu zamana kadar birçok kez ayrılıp barışmıştı. Her ayrılıkları olaylı olan ama her defasında aşkın kazandığı bu ilişki geçtiğimiz günlerde tamamen çıkmaza girmişti. Edvina Sponza ile tartışan Kutluay, "mahallemden defol git" dedi. Kesin olarak ayrıldıklarını söyleyen Sponza ise "Benim o şahısla işim olmaz. Barışma gibi bir durumum yok" dedi. Olaylı şekilde ayrılan ikili yeniden barıştı.