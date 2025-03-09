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Haberler Galeri Işın Karaca'dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! "Güzel annenin güzel çocukları..."
Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 13:47

Işın Karaca'dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! "Güzel annenin güzel çocukları..."

Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Işın Karaca, son dönemde 20 kilo vererek hayranlarından tam not aldı. Ardından tarzında yaptığı değişikliklerle de dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, saç renginden kıyafet tercihine kadar her yönüyle yenilendi. Son olarak ise çocuklarıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturan Karaca, sevenlerinden büyük övgü aldı.

Işın Karaca’dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! Güzel annenin güzel çocukları...

Son zamanlarda verdiği kilolar ile büyük ilgi toplayan Işın Karaca adeta bambaşka birine dönüşmüştü.

Işın Karaca’dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! Güzel annenin güzel çocukları...

Hayranlarının beğenisini toplayan ünlü şarkıcı, 'Işın hanım noldu size ŞAPŞAHANEEE incecik olmuşsunuz' gibi yorumlarla karşılanmıştı.

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Işın Karaca’dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! Güzel annenin güzel çocukları...

Yeni şarkısının müjdesini yeni imajıyla veren Işın Karaca, sosyal medyayı adeta yıktı geçti.

Işın Karaca’dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! Güzel annenin güzel çocukları...

Nasıl zayıfladığına dair merak edilen soruları ise 'spor yaparak' şeklinde cevaplamıştı.

Işın Karaca’dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! Güzel annenin güzel çocukları...

Eski halinden eser kalmayan ünlü isim bu sefer de yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti.