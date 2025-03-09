Giriş Tarihi: 09.03.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
13:47
Işın Karaca'dan yıllar sonra çocukları ile ilk paylaşım geldi! "Güzel annenin güzel çocukları..."
Yıllardır fazla kilolarıyla mücadele eden Işın Karaca, son dönemde 20 kilo vererek hayranlarından tam not aldı. Ardından tarzında yaptığı değişikliklerle de dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, saç renginden kıyafet tercihine kadar her yönüyle yenilendi. Son olarak ise çocuklarıyla yaptığı paylaşımla gündeme oturan Karaca, sevenlerinden büyük övgü aldı.