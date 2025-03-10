İşkadını Demet Sabancı Çetindoğan: Emine Erdoğan’ın felsefesi biz kadınları yüreklendirdi

HUZURU BABAANNEM ÖĞRETTİ

Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan kadına şiddetle mücadele başta olmak üzere kadın istihdamı gibi birçok projeye destek veriyor...

Sayın Emine Erdoğan'ın, kadının ekonomik, sağlık, kültürel ve sosyal hayattaki yeri ve konumunun güçlendirilmesi için öncülük ve çok emek harcadığına her zaman şahit olmuşumdur. Sayın Erdoğan'ın, 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum' temeli üzerinden yola çıkması bizleri de her zaman yüreklendirmiştir. Kadınların işgücüne katılımını destekleyen 'Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif' projesi, kadın girişimcileri desteklemek ve ödüllendirilmek için 'Üreten Kadınlar Yarışması', kız çocuklarının eğitime kazandırılması için 'Haydi Kızlar Okula' kampanyası ve kadınların eğitim seviyesini yükseltmeyi amaçlayan 'Ana-Kız Okuldayız'' kampanyası, erken çocukluk eğitiminin önemine dikkat çeken '7 Çok Geç' kampanyaları ilk aklıma gelenler. Bütün bu projeler, Türkiye'de kadınların işgücüne katılımını artırarak toplumsal ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamak için yapılan çalışmalar. Bunlar kadının yanında olduğunu hissettirilmesi açısından gurur verici. Başta Emine Hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım.

Üç çocuk annesi olarak, çocuklarınızı yetiştirirken nelere dikkat ettiniz?

Herkesin annesi kutsaldır tabii ki. Ama benim annem çok başka bir anne, çok başka bir eşti, çok başka bir insandır benim annem. Rahmetli babam Hacı Sabancı... Türkiye'nin geleneksel, en köklü en önemli en değerli iş adamlarından biriydi. Rahmetli babam ilkokul yıllarımda bana hem toplumda hem de arkadaş çevremde davranışlarıma dikkat etmem gerektiğini, zayıf ya da mağdur kişilere yardımcı olmaya çalışmam gerektiğini söylemişti. Bunu sadece maddi varlığımızdan dolayı söylemediğini anladım. Babam çok büyük bir insandı. Maneviyatı çok kuvvetliydi. Hangi şartlar olursa olsun mütevazi olmak ve hayatta önceliğimi belirlemek diyebilirim. Kendimce başardığım her işte rahmetli babamın payı büyüktür. İnşallah üç çocuğumun hayata dair tüm başarılarında da dedelerinin payı büyük olacaktır. Hayır işleri ile gönül huzurunu; rahmetli babaannemden öğrendik bizler. 11 yaşında kuzenim Emine ile yaptığımız resim sergisinin kurdelesini bizleri yüreklendirmek için rahmetli babaannem kesmişti. Sergiden elde ettiğimiz geliri ise Adana'daki Hürriyet İlköğretim Okuluna bağışlamıştık. Bense sadece çocuklarıma değil; tüm çocuklar için; önce insan olmayı öğütlüyoruz.