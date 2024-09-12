Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
15:01
İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!
38 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi ile yollarını ayırmıştı. Ünlü çiftin evliliğinden Yemin adında bir kız çocukları var. Ünlü oyuncu, son paylaşımını ailesiyle yaptı. Kızı yemin ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'e beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun kızı Yemin, bakın kime benziyor!