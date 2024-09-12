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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!
Giriş Tarihi: 12.09.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 15:01

İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!

38 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada ilgi odağı oldu. İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi ile yollarını ayırmıştı. Ünlü çiftin evliliğinden Yemin adında bir kız çocukları var. Ünlü oyuncu, son paylaşımını ailesiyle yaptı. Kızı yemin ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu İsmail Hacıoğlu ile kızı Yemin'e beğeni yağdı. Ünlü oyuncunun kızı Yemin, bakın kime benziyor!

İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!

İsmail Hacıoğlu'nun kızı Yemin sosyal medyada tüm dikkatleri üzerine çekti.

İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!

Ünlü oyuncu tüm ailesiyle bir paylaşım yaptı. Annesi, babası, kız kardeşi ve kızıyla paylaşım yapan başarılı oyuncunun kızı Yemin, ilgi odağı oldu.

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İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kaya Kumarki 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. İsmail Hacıoğlu, 2020 yılında eşi ile yollarını ayırmıştı.

İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!

Ünlü çiftin kızları Yemin, annesi Duygu Kaya Kumarki'ye olan benzerliğiyle görenleri şaşırttı.

İsmail Hacıoğlu’ndan aile paylaşımı! Ünlü oyuncunun kızı ilgi odağı oldu! Yemin bakın kime benziyor!

Yemin Hacıoğlu'nu görenler "Annesinin kopyası" yorumları yaptı.

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