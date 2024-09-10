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Haberler Galeri İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...
Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 07:15

İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

Yer aldığı film ve dizilerle adını zirveye yazdıran sevilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile çok merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Kabadayı, Vali, Kafes, Hükümsüz, Şuursuz Aşk gibi projelerle adeta devleşmişti... Sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İsmail Hacıoğlu'nın kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu güzelleğiyle nefes kesiyor... İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

Birçok sevilen projede başrol olarak izlediğimiz oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun kendi gibi oyuncu bir kardeşi olduğunu biliyor muydunuz?

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Şuursuz Aşk ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" demişti.

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İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

Son dönemin en başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan İsmail Hacıoğlu hayat verdiği karakterlerin yanı sıra özel hayatı ile de dikkat çekiyor. Bir süre büyük aşk yaşayan Aslıhan Gürbüz ile İsmail Hacıoğlu yollarını ayırmışlardı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

İsmail Hacıoğlu, geçtiğimiz ocak ayında eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barışmış, çift yeni yılı birlikte kutlamıştı. Ne yazık ki eski çiftin bu birliktelikleri de ayrılık ile sonuçlandı.

İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

İsmail Hacıoğlu'nun özel hayatını markaj altına alan hayranları öğrendikleri gerçekle şaşırdı. İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu kendisi gibi oyuncu.

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