Giriş Tarihi: 10.09.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
07:15
İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...
Yer aldığı film ve dizilerle adını zirveye yazdıran sevilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile çok merak ediliyor. Yakışıklı oyuncu İsmail Hacıoğlu Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Kabadayı, Vali, Kafes, Hükümsüz, Şuursuz Aşk gibi projelerle adeta devleşmişti... Sosyal medyanın ilgi ile takip ettiği İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? İsmail Hacıoğlu'nın kız kardeşi Kardelen Hacıoğlu güzelleğiyle nefes kesiyor... İşte İsmail Hacıoğlu'nun oyuncu kardeşi ve sizin için derlediğimiz ünlülerin merak edilen kardeşleri...