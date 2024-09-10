İsmail Hacıoğlu’nun kız kardeşinin de oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Sarışın güzel Kardelen Hacıoğlu...

2001 yılında yer aldığı Bana Şans Dile filmiyle oyunculuğa adım atan İsmail Hacıoğlu; Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu, Şuursuz Aşk ve Ayla gibi yapımlarda rol aldı. Son olarak 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' isimli filmde Karaca'yı canlandıran İsmail Hacıoğlu "Cem Karaca benim çocukluk kahramanlarımdan bir tanesiydi. Çoğu şeyi ondan öğrendim" demişti.