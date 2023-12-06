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Haberler Galeri Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu
Giriş Tarihi: 06.12.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023 16:05

Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Ayşegül Melisa Doğan katıldığı canlı yayında estetik itirafında bulunmuştu. Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı. Ayşegül Melisa Doğan son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildiğini dile getirmişti. Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü... İşte Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi...

Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Ayşegül Melisa Doğan geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.

Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu

Ayşegül Melisa Doğan katıldığı programda estetik itirafında bulunmuştu.

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Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu

Katıldığı stil yarışmasından sonra ünlenen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimine "Yüz nakli mi yaptırdın" eleştirileri yağmıştı.

Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu

Ayşegül Melisa Doğan son hali ile Hülya Avşar'ın kız kardeşi Helin Avşar'a ve Aslıhan Doğan'a benzetildiğini dile getirmişti.

Bu halini unutun...İşte Benim Stilim ile tanınan Ayşegül Melisa Doğan estetiğin dibine vurdu

Ayşegül Melisa Doğan'ın son hali sosyal medyanın diline düştü...

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