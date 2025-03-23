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Haberler Galeri Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...
Giriş Tarihi: 23.03.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 09:52

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Kardelenler'in yeni bölümü bu akşam atv ekranlarında...

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Kardelenler 8.Bölüm:

"Dalından düşen yaprak, rüzgarın oyuncağı olurmuş…"

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

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Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener.

Kardelenler 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Anne demeyin bana!" | Video

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar.

Kardelenler yeni bölümüyle nefes kesecek! Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder.