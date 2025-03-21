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Haberler Galeri Kardelenler'de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde
Giriş Tarihi: 21.03.2025 13:05 Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 13:09

Kardelenler'de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Kardelenler'in yeni bölümünde Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde...

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Kardelenler 8.Bölüm:

"Dalından düşen yaprak, rüzgarın oyuncağı olurmuş…"

Hicran'ın paraları yakmasıyla birlikte Korkmaz ailesi parçalanmanın eşiğine gelirken, Kahraman büyük bir suçluluk duygusu içindedir.

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Koray, Menekşe'ye sinsice mesaj atanın peşine düşerken, kebapçıda işleri iyi gitmeyen Raci ile Gülcan, hiç beklemedikleri bir durumun içine çekilirler.

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Kardelenler’de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Leo, Pelinsu'yu kendinden soğutmak için her yolu dener.

Kardelenler 8. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Anne demeyin bana!" | Video

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Hicran para kazanıp evi geçindirebilmek için elinden geleni yapar.

Kardelenler’de Korkmaz Ailesi parçalanmanın eşiğinde

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasında aşk rüzgarları esmeye devam eder.