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Haberler Galeri Kardelenler'in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında
Giriş Tarihi: 09.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 09:51

Kardelenler'in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında

Kardelenler dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00'da atv ekranlarında...

Kardelenler’in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında

6.Bölüm:

"En çaresiz geceni düşün, sabah olmadı mı?"

Eline ulaşan boşanma tebligatının şokunu yaşayan Raci, soluğu Korayların villasında alırken, Hicranlar ise Feritlerin gidişiyle yapacaklarını bilmez haldedirler.

Kardelenler’in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında

Gündoğan Koleji'nde çocuklar arasındaki gerilim, gün geçtikçe artmaya devam eder.

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Kardelenler’in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında

Cankat, Şeyda'nın dikkatini çekebilmek için büyük bir mücadele verir.

Kardelenler 6. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Aklını mı kaçırdın sen?" | Video

Kardelenler’in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında

Raci ile Gülcan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Koray'la iş yapmak üzere evlerine gelen ortakları, hiç beklemedikleri bir durumla karşılaşırlar.

Kardelenler’in yeni bölümü nefes kesecek! Korkmaz Ailesi tehlike altında

Asiye'nin doğum gününü kutlamak için kebapçıda bir araya gelen Korkmaz ailesi, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır.