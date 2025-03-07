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Haberler Galeri Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda
Giriş Tarihi: 07.03.2025 07:27

Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan "Zembilli" onuncu bölümüyle ekranlarda!

Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır.

Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar.

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Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir.

Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir.

Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur.