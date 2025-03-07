Kasabalıyı korkutan olay! Zembilli yeni bölümüyle 7 Mart akşamı ekranlarda

Adem nikah salonuna gider ve Fidan'a gerçeği açıklamak zorunda kalır. Didem babasına, Tarık'la birbirlerini sevdiklerini söyleyince Tarık bu yalandan kurtulamayacağını düşünür ve kaçar. Zembilli 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! 'O imzayı at yoksa pişman olursun!' | Video Adamlarıyla Tarık'ın evine giden Erol'u burada bir sürpriz beklemektedir. Esma, İlyas'la evlenmeyi kabul etmiştir ancak bir şartı vardır. İlyas'ın Adem'le ilgili şartını duyan Esma öfkelenir. Kadir ve Nuran'ın evini düzenlemek, eksiklerini gidermek için herkes seferber olur. Zembilli kasabasında ramazan heyecanı başlamıştır. Tüm kasabalı geleneksel ilk iftarını kasaba meydanında yapar, ancak iftardan sonra Adem'i ve kasabalıyı korkunç bir olay beklemektedir. Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 / Cuma Yayın Saati: 20:00 Yapım: ÜS Yapım Yapımcı: Süreyya Yaşar Önal Yönetmen: Deniz Yılmaz Şayir Hikaye ve Senaryo: Fatih Özcan Oyuncular: Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)