Giriş Tarihi: 08.12.2023 19:11 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 19:11

‘Keloğlan’ı görenler tanıyamıyor! İşte Keloğlan filminin yıldızı Rüştü Asyalı’nın son hali!

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Keloğlan' filminin yıldızı Rüştü Asyalı, son haliyle görenleri şaşırttı. 1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filminde rol alan usta oyuncu Rüştü Asyalı, performansıyla hafızalara kazındı. Ünlü oyuncu Rüştü Asyalı'nın canlandırdığı Türk filmlerinin masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen kel kahramanı Keloğlan, değişimi ile dikkat çekti. Peki, filmde gösterdiği başarılı performansı ve doğallığıyla seyircilerin karşısına her çıktığında yüzde gülümseme oluşturan usta oyuncu Keloğlan Rüştü Asyalı şimdi ne yapıyor? İşte Keloğlan Rüştü Asyalı'nın son hali...