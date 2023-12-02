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Haberler Galeri Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!
Giriş Tarihi: 02.12.2023 10:52 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 10:54

Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!

Geçtiğimiz haftalarda bir sosyal medya kullanıcısı "Selena aldatıldı" iddiasında bulunmuştu. Yıllar önce oynadığı Selena dizisi nedeniyle aldatılan kişinin Sinem Kobal olduğu söylenmişti. Kenan İmirzalıoğlu- Sinem Kobal çifti önceki gece Nişantaşı'nda görüntülendi. İmirzalıoğlu, ihanet iddialarıyla ilgili haberlere tepki gösterdi: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Çünkü biz umursamadık. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz arkadaşlar!"

EVREN ABDULLAHOĞLU
Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!

Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal'ı aldattığına dair ortalarda dolaşan iddiaları yalanladı: "Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyeceğiz arkadaşlar! Bilinmeyen bir insanın sosyal medyada attığı yalanı biz umursamadık, siz de umursamayın!"

Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Nişantaşı'nda bir otelden çıkarken görüntülendiler.

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Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!

Gazetecileri karşısında gören çift, soruları yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kullanıcının Kobal'ın daha önce canlandırdığı bir karaktere gönderme yaparak ortaya attığı 'Selena aldatıldı' iddiaları sonrası oklar çifte çevrilmişti.

Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!

Bu konu hakkındaki sorulara gülerek cevap veren Kenan İmirzalıoğlu, şöyle konuştu: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok.

Kenan İmirzalıoğlu’dan ihanet yalanına sert tepki! Sinem Kobal’ı aldattığı iddialarına böyle yanıt verdi!

Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz."

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