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Haberler Galeri Kerem Bürsin'den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 10:28

Kerem Bürsin'den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Hafsanur Sancak derken Kerem Bürsin'in adı son olarak şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Yılın aşk bombası diye ortaya atılan iddialar sonrası Kerem Bürsin ilk kez konuştu. Son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ortaya çıkan Kerem Bürsin "Hadise ile aşk haberleri" sorulunca sessizliğini bozdu. İşte Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? İddialarına Kerem Bürsin'den yanıt...

Kerem Bürsin’den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Kerem Bürsin ile Hadise arasında neler oluyor? Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'den kafa karıştıran aşk açıklaması geldi...

Kerem Bürsin’den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Hafsanur Sancak derken Kerem Bürsin'in adı son olarak şarkıcı Hadise ile anılmıştı.

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Kerem Bürsin’den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Bir süredir yankılanan aşk haberleri sonrası iki taraftan da bir açıklama gelmemişti. Hem Bürsin hem de Hadise bir süredir sessizdi.

Kerem Bürsin’den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Yılın aşk bombası diye ortaya atılan iddialar sonrası Kerem Bürsin ilk kez konuştu.

Kerem Bürsin’den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?

Son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ortaya çıkan Kerem Bürsin "Hadise ile aşk haberleri" sorulunca sessizliğini bozdu.

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