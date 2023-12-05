Giriş Tarihi: 05.12.2023 10:20
Güncelleme Tarihi: 05.12.2023
10:28
Kerem Bürsin'den kafa karıştıran sözler! Şarkıcı Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor?
Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Hafsanur Sancak derken Kerem Bürsin'in adı son olarak şarkıcı Hadise ile anılmıştı. Yılın aşk bombası diye ortaya atılan iddialar sonrası Kerem Bürsin ilk kez konuştu. Son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni'nde ortaya çıkan Kerem Bürsin "Hadise ile aşk haberleri" sorulunca sessizliğini bozdu. İşte Hadise ile Kerem Bürsin aşk mı yaşıyor? İddialarına Kerem Bürsin'den yanıt...