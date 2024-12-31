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Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar
Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:05

Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı atv yeni yıla Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel bölümüyle giriyor. Sevilen yarışma programında birbirinden değerli sanatçılar konuk ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'in Yılbaşı Özel bölümünde ünlü isimler evlerinize konuk oluyor. Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarışıyor!

Kim Milyoner Olmak İster?’de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı bölümünde çok özel konuklarıyla izleyicilerle buluştu.

Kim Milyoner Olmak İster?’de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar

İşte Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümüne damga vuran o anlar...

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Kim Milyoner Olmak İster?’de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar
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Kim Milyoner Olmak İster?’de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar
Kim Milyoner Olmak İster?’de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar
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