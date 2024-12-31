Giriş Tarihi: 31.12.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
21:05
Kim Milyoner Olmak İster?'de yıldızlar geçidi! Yeni yıla damga vuran o anlar
Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı atv yeni yıla Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel bölümüyle giriyor. Sevilen yarışma programında birbirinden değerli sanatçılar konuk ediliyor. Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster?'in Yılbaşı Özel bölümünde ünlü isimler evlerinize konuk oluyor. Ceza, Ziynet Sali, Betül Demir, Doğu Demirkol, Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun yarışıyor!