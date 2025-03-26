Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
16:39
Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!
Ünlüler dünyasının şaşalı hayatları, her daim magazin gündeminde yerini alıyor. Kimi zaman kariyerleri, kimi zaman özel hayatları, bazen de tartışmaları… Ancak hiç konuşulmayan bir konu var ki o da mücadele ettikleri hastalıkları. Bazıları uyku apnesiyle, bazıları ise kaçış sendromuyla savaşıyor. İşte sizler için hazırladığımız Kıvanç Tatlıtuğ, Ebru Gündeş, Seda Sayan ve nice ünlü isimlerin hiç duymadığınız hastalıkları.