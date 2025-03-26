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Haberler Galeri Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!
Giriş Tarihi: 26.03.2025 16:18 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 16:39

Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!

Ünlüler dünyasının şaşalı hayatları, her daim magazin gündeminde yerini alıyor. Kimi zaman kariyerleri, kimi zaman özel hayatları, bazen de tartışmaları… Ancak hiç konuşulmayan bir konu var ki o da mücadele ettikleri hastalıkları. Bazıları uyku apnesiyle, bazıları ise kaçış sendromuyla savaşıyor. İşte sizler için hazırladığımız Kıvanç Tatlıtuğ, Ebru Gündeş, Seda Sayan ve nice ünlü isimlerin hiç duymadığınız hastalıkları.

Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!

SEDA SAYAN

Özel hayatı ve kariyeri ile her daim dikkat çeken Seda Sayan, yıllardır aynı hastalıkla mücadele ediyor.

Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!

Tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan ünlü sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman oldukça rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hala bir çare bulabilmiş değil.

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Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!

SEZEN AKSU

'Minik Serçe' lakaplı usta sanatçı Sezen Aksu, günümüzde oldukça yaygın olan bir hastalıkla mücadele ediyor.

Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!

Ünlü sanatçı uzun yıllardır 'panik atak' hastalığı tedavisi görüyor. Uzun süre tedavi gören Minik Serçe hala panik atak hastalığını yenebilmiş değil.

Kimisi uyku apnesiyle, kimisi de kaçış sendromuyla mücadele ediyor… İşte ünlülerin daha önce hiç duymadığınız hastalıkları!

KIVANÇ TATLITUĞ

Oyunculuğuyla takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ'un hastalığını belki de duyunca çok şaşıracaksınız.