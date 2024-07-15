Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Giriş Tarihi: 15.07.2024 06:38
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
06:39
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Evi yeni aldığını belirten ev sahibi, kendisinin oturacağını belirterek ünlü oyuncuya noter onaylı ihtar gönderdi ancak Nuri Alço çıkmak istemedi. Ünlü oyuncunun evinde 3 bin 500 liraya oturduğunu belirten ev sahibi ise mahkemeye başvurarak Nuri Alço'nun evini boşaltması için harekete geçti.