Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da ev sahiplerinin kira artışına gitmesinin ardından binlerce kiracı ev sahibi ile mahkemelik duruma geldi. Birçok ünlünün de ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına yeşilçam oyuncusuda dahil oldu. 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi mahkemenin yolunu tuttu.