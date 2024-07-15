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Haberler Galeri Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 15.07.2024 06:38 Güncelleme Tarihi: 15.07.2024 06:39

Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Evi yeni aldığını belirten ev sahibi, kendisinin oturacağını belirterek ünlü oyuncuya noter onaylı ihtar gönderdi ancak Nuri Alço çıkmak istemedi. Ünlü oyuncunun evinde 3 bin 500 liraya oturduğunu belirten ev sahibi ise mahkemeye başvurarak Nuri Alço'nun evini boşaltması için harekete geçti.

ATAKAN IRMAK
Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun 2016 yılından beridir kiracı olarak ikamet ettiği İstanbul'daki evinden çıkması için ev sahibinin tahliye davası açtığı ortaya çıktı. Özellikle İstanbul'da ev sahiplerinin kira artışına gitmesinin ardından binlerce kiracı ev sahibi ile mahkemelik duruma geldi. Birçok ünlünün de ev sahibiyle yaşadığı kira anlaşmazlığına yeşilçam oyuncusuda dahil oldu. 8 yıldır Kağıthane ilçesindeki dairesinde ikamet eden Nuri Alço'yu evden çıkaramadığını belirten ev sahibi mahkemenin yolunu tuttu.

Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

ÜNLÜ OYUNCUYU ÇIKARMAK İÇİN İHTAR ÇEKTİ

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesine başvuran Hatice A., isimli ev sahibi geçtiğimiz günlerde tahliye davası açtı. Ev sahibi mahkemeye sunduğu dilekçede 2022 yılında söz konusu evi kendisi oturmak için satın aldığını bu nedenle satış yapılır yapılmaz evde kiracı olarak bulunan oyuncu Nuri Alço'ya Noter onaylı ihtarname gönderdiğini belirtti. 6 aylık süreyi bekleyen ev sahibi süre dolmasına rağmen oyuncunun evden çıkmadığını öğrenince iletişime geçti.

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Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

AMAÇLARI KİRAYI ARTIRMAK

Nuri Alço ile yapılan görüşmelerde oyuncunun evden çıkmayacağını söylediğini belirten ev sahibi Alço'nun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını talep etti

Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

Mahkemenin davayı kabul etmesinin ardından Nuri Alço avukatı aaracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçesinde söz konusu ev sahibinin evi satın aldığını iddia ettiğini ancak bir kez bile almış olduğu evi görmediğini amaçlarının kirayı artırmak olduğunu ifade etti.

Kira kavgası! Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço ev sahibi ile mahkemelik oldu!

MAHKEME KARAR VERECEK

Ünlü oyuncu dilekçenin devamında ev sahibinin kendisini arayarak 3 bin 500 liralık kirayı 15 bin lira olarak ödemesi karşılığında evde oturabileceğini aksi takdirde mahkemeye başvuracağını söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

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