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Haberler Galeri Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!
Giriş Tarihi: 03.09.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 21:22

Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, kızları ile ilgilendiği için mesleğine bir süre ara verdi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, setten paylaşımlar yapıyor. Ünlü oyuncu, bu kez kırmızılar içinde elbisesini paylaştı. Kırmızıların çok yakıştığı ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o ilgi çeken paylaşımı!

Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.

Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

SETTEN YENİ PAYLAŞIMLAR!

Ünlü oyuncu 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle ekranlara geri döndü.

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Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, setten paylaşımlarıyla da ilgi görüyor.

Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kırmızı elbisesiyle setten paylaşım yapan ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı.

Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

"KIRMIZI SANA ÇOK YAKIŞIYOR"

Takipçileri Kobal'a, "Kırmızı sana çok yakışıyor", "Kırmızılımız geldi" ve "fizik Kobal" gibi yorumlarda bulundu.

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