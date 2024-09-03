Giriş Tarihi: 03.09.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
21:22
Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, 'Her Şeyin Başı Merkür' filmiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu ile evli olan Sinem Kobal, kızları ile ilgilendiği için mesleğine bir süre ara verdi. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, setten paylaşımlar yapıyor. Ünlü oyuncu, bu kez kırmızılar içinde elbisesini paylaştı. Kırmızıların çok yakıştığı ünlü oyuncuya beğeni ve yorum yağdı. İşte Sinem Kobal'ın o ilgi çeken paylaşımı!