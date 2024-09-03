Kırmızılar içindeki Sinem Kobal yine çok beğenildi! Sinem Kobal’a yorum yağdı: Kırmızı sana yakışıyor!

8 yıl önce hayatını yakışıklı oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile birleştiren Sinem Kobal, Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarıyla da anneliği tatmıştı. Bu süreçte kariyerine ara veren Sinem Kobal, son zamanlarda dönüş sinyalleri veriyordu.