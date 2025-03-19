Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: "O bir süpermen"

2 MİLYON LİRA

Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yönelmişti. Ve aylık 4 bin Pound'luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemişti. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ'un, oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırmıştı. Çift, şimdilik bir yıllığına Londra'ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacaklarını söylemişlerdi.