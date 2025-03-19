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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: "O bir süpermen"
Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:44

Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: "O bir süpermen"

Kıvanç Tatlıtuğ, tarzıyla yine gündemde! Ünlü oyuncu, son olarak giydiği mavi gömlekle hayranlarını kendine bir kez daha hayran bıraktı. Karizması ve şıklığıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Tatlıtuğ'a takipçilerinden adeta övgü yağdı. "O bir süpermen" yorumlarıyla paylaşıma akın eden hayranları, yakışıklı oyuncunun her haline hayran kaldıklarını dile getirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: O bir süpermen

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: O bir süpermen

Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı almış ve Londra'ya taşınmıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: O bir süpermen

2 MİLYON LİRA

Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yönelmişti. Ve aylık 4 bin Pound'luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemişti. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ'un, oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırmıştı. Çift, şimdilik bir yıllığına Londra'ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacaklarını söylemişlerdi.

Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: O bir süpermen

Londra'da yaşıyor olmasına karşın hayranları hala Kıvanç Tatlıtuğ'u yakından takip ediyor. Her paylaşımına ve gönderisine adeta beğeni yağan ünlü isim büyük övgü topluyor. Son olarak mavi gömleği ile takipçilerinin kalbini kazanan Tatlıtuğ'un o fotoğrafı sosyal medyada olay oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: O bir süpermen

İŞTE O PAYLAŞIM!
Yakışıklılığı kadar tarzıyla da çok takdir gören Kıvaç Tatlıtuğ'un mavi gömlekli hali hayranları tarafından da çok beğenildi. "O bir süpermen", "harikasın" gibi yorumlar geldi.