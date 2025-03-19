Giriş Tarihi: 19.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025
11:44
Kıvanç Tatlıtuğ mavi gömleğiyle kendisine hayran bıraktı! Takipçilerinden övgü yağdı: "O bir süpermen"
Kıvanç Tatlıtuğ, tarzıyla yine gündemde! Ünlü oyuncu, son olarak giydiği mavi gömlekle hayranlarını kendine bir kez daha hayran bıraktı. Karizması ve şıklığıyla sosyal medyada büyük ilgi gören Tatlıtuğ'a takipçilerinden adeta övgü yağdı. "O bir süpermen" yorumlarıyla paylaşıma akın eden hayranları, yakışıklı oyuncunun her haline hayran kaldıklarını dile getirdi.