Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı
Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:29 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:34

Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. 10 parmağında 10 marifet olan Kıvanç Tatlıtuğ, yemek yapma tutkusuyla da biliniyor. Tatlıtuğ şimdi hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Londra'daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

Öte yandan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, stil danışmanı Başak Dizer ile 2016 yılında hayatını birleştirdi.

Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

Çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri sarışın oğulları dünyaya geldi. Magazin dünyasının gözde çifti, son günlerde aldıkları kararla gündeme gelmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

Ünlü çift, okula gitme yaşı gelen oğulları Kurt Efe için Türkiye'den ayrılma kararı aldı. İkilinin tercih ettiği ülke ise İngiltere - Londra oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

Fakat ünlü oyuncu, haberi yalanlamış, "oğlum daha 2 yaşında, ne okulu" demişti!

Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

2 MİLYON LİRA

Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yöneldi. Ve aylık 4 bin Pound'luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemişti. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ'un, ailesiyle bu ay Londra'ya gideceği ve oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırdı. Çift, şimdilik bir yıllığına Londra'ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacak.

SON DAKİKA