Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı

2 MİLYON LİRA

Tatlıtuğ gönlüne göre bir ev bulamayınca kiralık alternatiflere yöneldi. Ve aylık 4 bin Pound'luk bir evi tutmaya karar vererek, bir yıllık kirasını da peşin ödemişti. Bir yıllık kiraya 2 milyon lira veren Tatlıtuğ'un, ailesiyle bu ay Londra'ya gideceği ve oğlu Kurt Efe'yi de kreşe yazdırdı. Çift, şimdilik bir yıllığına Londra'ya giderek, işlerini buradan yürütmeye çalışacak.