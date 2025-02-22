Giriş Tarihi: 22.02.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
14:34
Kıvanç Tatlıtuğ sınıfın en çalışkanı oldu! Londra’daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan ve mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, 15 Nisan 2022'de ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşamıştı. 10 parmağında 10 marifet olan Kıvanç Tatlıtuğ, yemek yapma tutkusuyla da biliniyor. Tatlıtuğ şimdi hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Londra'daki ünlü mutfak okulunda derslere başladı.