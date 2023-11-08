Giriş Tarihi: 08.11.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 16:32

Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

"Aile" dizisiyle son dönemde gündemde olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Altın sarısı saçlarıyla babasına benzeyen Kurt Efe, sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Tatlıtuğ, oğluyla yeni bir fotoğraf paylaştı. Baba-oğulun doğada verdiği poz, büyük ilgi gördü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ses getiren o fotoğrafı...