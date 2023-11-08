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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...
Giriş Tarihi: 08.11.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 16:32

Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

"Aile" dizisiyle son dönemde gündemde olan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz yıl kucaklarına almıştı. Altın sarısı saçlarıyla babasına benzeyen Kurt Efe, sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Son olarak Tatlıtuğ, oğluyla yeni bir fotoğraf paylaştı. Baba-oğulun doğada verdiği poz, büyük ilgi gördü. İşte Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin ses getiren o fotoğrafı...

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile hayatını 2016 yılında birleştirmişti. Gözde çift, mutlu birlikteliklerini geçtiğimiz yıl bir bebekle taçlandırmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz yıl Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına almıştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

Mutlu bir evlilikleri olan çift, şimdilerde büyüyen ailesinin tadını çıkarıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

BABA-OĞULDAN DOĞA POZU

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü pek fazla göstermek istemeyen yakışıklı oyuncu, son olarak oğluyla çekilen yeni bir karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan oğlu Kurt Efe ile yeni paylaşım! Baba-oğulun doğa pozuna beğeni yağdı! İşte altın saçlı Kurt Efe...

Manzarayı izleyen baba-oğulun pozu kısa sürede gündem oldu.

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