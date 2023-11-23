Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanın doruklarına çıkardı. Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ son olarak ise eski partneri Beren Saat ile "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yer aldı. 15 yıl aradan sonra dikkat çeken bir proje ile biraraya gelen Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ilgi odağı oldu. Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler çok şaşırdı. Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri…