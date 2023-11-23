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Haberler Galeri Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ'u gören hayran kaldı!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:03

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ'u gören hayran kaldı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarını heyecanın doruklarına çıkardı. Aile dizisinin Aslan'ı Kıvanç Tatlıtuğ son olarak ise eski partneri Beren Saat ile "İstanbul İçin Son Çağrı" filminde yer aldı. 15 yıl aradan sonra dikkat çeken bir proje ile biraraya gelen Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ ilgi odağı oldu. Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor. Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt Efe adında da bir oğlu var. Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımlarında kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'u görenler çok şaşırdı. Melisa Tatlıtuğ güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi ve sizin için derlediğimizi ünlülerin kardeşleri

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Aşk-ı Memnu dizisindeki efsane partnerler Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ 15 yıl sonra birlikte yeniden kamera karşısına geçti ve hayranlarına büyük bir heyecan yaşattı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

İstanbul İçin Son Çağrı filminde yeniden partner olan ikili ilgi odağı oldu. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ hayranlarının markajında...

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Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Aile dizisi ile ekranlara dönen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Aile dizisinde 'Aslan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ son olarak yeni filmi ile de adından söz ettiriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi tam bir sarışın güzel! Melisa Tatlıtuğ’u gören hayran kaldı!

Yakışıklı oyuncunun kendisi kadar ailesi de araştırılıyor.

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