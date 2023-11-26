Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Survivor All Star 2024 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere Turbo Turabi'nin sağlık sorunları sebebiyle çekilme kararı aldığı yarışmaya Ersin Korkut katılmıştı. Survivor 2024 kadrosuna son olarak ünlü bir isim daha katıldı. Adada ter dökecek yeni yarışmacının bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin adamı olduğu gerçeği herkesi şaşırttı. İşte, Survivor All Star 2024 kadrosuna katılan o yarışmacı...