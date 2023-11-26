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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu
Giriş Tarihi: 26.11.2023 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.11.2023 16:23

Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Yapımcı Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak isimleri tek tek açıklamaya devam ediyor. Survivor All Star 2024 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Hatırlanacağı üzere Turbo Turabi'nin sağlık sorunları sebebiyle çekilme kararı aldığı yarışmaya Ersin Korkut katılmıştı. Survivor 2024 kadrosuna son olarak ünlü bir isim daha katıldı. Adada ter dökecek yeni yarışmacının bir zamanlar Kurtlar Vadisi'nde Memati'nin adamı olduğu gerçeği herkesi şaşırttı. İşte, Survivor All Star 2024 kadrosuna katılan o yarışmacı...

Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor All Star 2024 sezonu için heyecan dorukta desek yanlış olmaz. Çünkü bu yıl Survivor 2024 yepyeni konseptiyle seyirci karşısına çıkacak. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, önümüzdeki sezonda SMS olmayacak, yalnızca hız ve güç ön planda tutulacak.

Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

Tabii sadece konsepti değil yarışmacılar da yeni sezon için büyük bir merak uyandırıyor. Bunun nedeni ise Survivor All Star kadrosu şampiyonlardan tutun da önemli dereceler elde etmiş yarışmacılar ve birbirinden ünlü isimlerden oluşuyor.

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Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

Sevilen yarışmanın başlamasına daha aylar var ama yarışmanın müdavimleri şimdiden günleri saymaya başladı bile!

Programın yapımcısı ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeni sezonda yarışacak isimleri duyurmaya devam ediyor.

Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

Hatırlanacağı üzere Ilıcalı'nın Survivor kadrosunda yer alacağını açıkladığı isimlerden biri Survivor'da daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Turabi Çamkıran olmuştu.

Kurtlar Vadisi’nde Memati’nin adamıydı! Acun Ilıcalı duyurdu: O oyuncu Survivor All Star 2024 kadrosuna dahil oldu

ÇEKİLME KARARI ALDI!

Ancak Turabi Çamkıran, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Survivor All Star 2024'e katılamayacağını açıkladı.

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