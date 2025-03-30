Giriş Tarihi: 30.03.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
09:16
‘Kuruluş Osman’ oyuncularından bayrama özel mesajlar! Unutamadıkları bayram anılarını anlattılar...
ATV'nin reyting rekortmeni 'Kuruluş Osman' dizisinin sevilen oyuncuları, bayramların aile bağlarını güçlendiren ve unutulmaz anılar biriktirilen özel günler olduğunu vurgulayarak, tüm izleyicilerin bayramını en içten dilekleriyle kutladı. Dizide Alaeddin Bey'i canlandıran Faruk Aran, "Bayramlar çocukluğumuzu hatırlatan güzel günlerdir" dedi