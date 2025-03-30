‘Kuruluş Osman’ oyuncularından bayrama özel mesajlar! Unutamadıkları bayram anılarını anlattılar...

Yiğit Uçan (Boran Bey): "Çocukken annem bana bayram arefesinde çok güzel bir pantolon almıştı. O kadar hoşuma gitmişti ki heyecandan yastığımın altına koyup yatmıştım. Bayram sabahı büyük bir mutlulukla giydim ve dışarı çıktım. Ancak çok uslu bir çocuk olmadığım için tel örgülü duvardan atlarken pantolonum boydan boya yırtıldı! Bu da benim unutamadığım bir bayram anısı oldu."