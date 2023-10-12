Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:47
Güncelleme Tarihi: 12.10.2023
11:49
‘Kuruluş Osman’ yine soluksuz izlendi! Cerkutay’ın Osman Bey’le yüzleşmesi bölüme damga vurdu
Kuruluş Osman, 132. bölümüyle, Tüm Kişiler kategorisinde %6,91 reyting, %20,35 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %6,70 reyting, %17,75izlenme payı elde ederek birinci AB kategorisinde ise %5,11 reyting, %15,10 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde esaretten dönen Cerkutay'ın Osman Bey'le yüzleşmesi bölüme damga vurdu.