‘Kuruluş Osman’ yine soluksuz izlendi! Cerkutay’ın Osman Bey’le yüzleşmesi bölüme damga vurdu

Kendisi için hazırlanan hanenin hiçbir yarasını saramayacağını ve bir kolunu kaybettiğini dile getiren Cerkutay'a karşılık Osman Bey ise her birinin hesabını tek tek soracağını ve çok uzun zamandır onu aradıklarını söyledi. Cerkutay, "Ben sizi yıllarca bekledim. Toprağın altında olsam dahi beni bulurdunuz ama gelmediniz! Beni küffarın zulmüne terk ettiniz!" diyerek yaşadığı hayal kırıklığından bahsetti. Osman Bey ise Cerkutay'ı almaya gittiklerini ancak pusuya düştüğünü söyledi.