Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
13:23
Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...
Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, kendisi gibi oyuncu olan eşi Buse Arslan ile 2023 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini taçlandıran ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda heyecan verici haberi paylaşarak ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Şimdi ise minik yavrularına verecekleri isim belli oldu!