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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...
Giriş Tarihi: 27.02.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:23

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan başarılı oyuncu Çağrı Şensoy, kendisi gibi oyuncu olan eşi Buse Arslan ile 2023 yılında hayatını birleştirmişti. Mutlu evliliklerini taçlandıran ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda heyecan verici haberi paylaşarak ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu. Şimdi ise minik yavrularına verecekleri isim belli oldu!

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Çağrı Şensoy ve Buse Arslan dizi setinde yaşadıkları ilişkinin ardından 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...

MÜJDEYİ DUYURDULAR

Ünlü çift, sevenlerine müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda verdi.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALMALARINA SAYILI GÜNLER KALDI

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, ilk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurdu.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...

BÜYÜYEN KARNIYLA PEMBELER İÇERİSİNDE POZ VERDİ

Bir kız çocuk sahibi olacaklarını açıklayan çiftten Buse Arslan, bugün pembeler içinde ve büyüyen karnıyla kameraların karşısına geçti.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı baba olmak için gün sayıyordu! Çağrı Şensoy ve Buse Arslan çifti kızlarının ismini açıkladı...

İşte o pozlar!

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