Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025
21:35
Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!
Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, meslektaşı eşi Buse Arslan'la 2023 yılında evlendi. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda mutlu haberi vererek ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı. Çağrı Şensoy'un eşi Buse Arslan, bugün karnı burnunda ve pembeler içerisinde pozlarını paylaştı. İşte o pozlar!