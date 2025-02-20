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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!
Giriş Tarihi: 20.02.2025 21:35 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 21:35

Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!

Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Çağrı Şensoy, meslektaşı eşi Buse Arslan'la 2023 yılında evlendi. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda mutlu haberi vererek ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı. Çağrı Şensoy'un eşi Buse Arslan, bugün karnı burnunda ve pembeler içerisinde pozlarını paylaştı. İşte o pozlar!

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!

Magazin dünyasının sevilen çiftlerinden Çağrı Şensoy ve Buse Arslan dizi setinde yaşadıkları ilişkinin ardından 2023 yılında nikah masasına oturmuştu.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!

MÜJDEYİ DUYURDULAR

Ünlü çift, sevenlerine müjdeli haberi geçtiğimiz haftalarda verdi.

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Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!

İLK ÇOCUKLARINI KUCAKLARINA ALMALARINA SAYILI GÜNLER KALDI

Çağrı Şensoy ve Buse Arslan, ilk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyurdu.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!

BÜYÜYEN KARNIYLA PEMBELER İÇERİSİNDE POZ VERDİ

Bir kız çocuk sahibi olacaklarını açıklayan çiftten Buse Arslan, bugün pembeler içinde ve büyüyen karnıyla kameraların karşısına geçti.

Kuruluş Osman’ın Cerkutay’ı Çağrı Şensoy baba olmak için gün sayıyor! Eşi Buse Arslan’dan karnı burnunda pozlar!

İşte o pozlar!

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