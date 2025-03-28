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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:41 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 11:43

Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.
Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu

YEPYENİ KARAKTERLER YEPYENİ HİKAYELER…

Görkemli prodüksiyonu, soluk kesen hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla altıncı sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman' oyuncu kadrosuna yaptığı flaş transferlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. 'Kuruluş Osman' kadrosuna son olarak başarılı oyuncular Tayanç Ayaydın, Sinan Tuzcu, Şahin Çelik ve Onur Ayçelik dizinin yıldız oyuncu kadrosuna katıldı.

Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu

Tayanç Ayaydın "Bizans Komutanı Claudius" karakterine hayat verirken;

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Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu

Sinan Tuzcu ise "Moğol Elçisi Kuçar" olarak seyirci karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu

Şahin Çelik "Türkmen Beyi Koca Bey";

Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu

Onur Ayçelik ise bir başka "Türkmen Beyi Hasan Alp"i canlandıracak.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.