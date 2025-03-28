Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
11:43
Kuruluş Osman’ın kadrosu büyüyor! Reyting rekortmeni diziye dört yeni oyuncu
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.
Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterlerin hikayeyi nasıl etkileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.