Giriş Tarihi: 05.04.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
13:09
Kuruluş Osman’ın yeni oyuncularından özel açıklamalar! "Karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum"
atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor.
Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterler bu büyük prodüksiyonun bir parçası olmaktan duydukları heyecanı paylaştılar.