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Haberler Galeri Londra'da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:00 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 09:00

Londra'da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...

Londra'nın ünlü Top Secret Komedi Kulübü, komedyenleri donuk bakışlarla dumura uğratan seyircilerle baş edemeyince radikal bir karar aldı: Botoks yaptıranların girişi yasaklandı. Eğer gerçekten gülemiyorsanız komedi kulübüne giremiyorsunuz. Kulübün sahibi Mark Rothman, komedyenlerin "ifadesiz suratlardan bıktığını" belirterek, sahnedeki sanatçıyı korumak adına bu adımı attıklarını açıkladı.

İLKER GEZİCİ
Londra’da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...

Komedyenler cephesinden de destek geldi. Biz de bu uygulamayı nasıl buldunuz sizce bizde uygulanır mi? Diye sorduk ve şu yanıtları aldık.

Londra’da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...

FADİK SEVİN ATASOY
Açıkçası samimi bulmadım. Bir pazarlama stratejisi olarak yaptıklarını düşünüyorum. İnsanların fiziksel tercih ya da kimi zaman kaza ve benzeri sebeplerden doğabilecek mecburiyetleri olma ihtimalleri var. Fiziksel özelliklere göre seyirci ayırmak son derece uygunsuz bence.

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Londra’da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...

SEDEF ŞAHİN
Yani donuk seyirci rahatsız edici tabii ama sonuçta onlar sahnedekini memnun etmeye gitmiyorlar, eğlenmeye gidiyorlar. Eğlenen insan da enerjisinden belli olur onu da botokslayamazlar ya...

Londra’da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...

HAKAN BİLGİN
Biz botoksluluları da güldürürüz, bize gelen, yeniden yapmak zorunda kalıyor.

Londra’da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...

BEHZAT UYGUR
Yanlış uygulama, gerçek komedi botoks dinlemez. Ama oyunda gülmekten yüzü kırışanlar için çıkışta botoks uygulaması yapabiliriz.