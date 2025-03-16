Giriş Tarihi: 16.03.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
09:00
Londra'da komedi kulübü botokslu kişilerin girişini yasakladı! Nedenine çok şaşıracaksınız...
Londra'nın ünlü Top Secret Komedi Kulübü, komedyenleri donuk bakışlarla dumura uğratan seyircilerle baş edemeyince radikal bir karar aldı: Botoks yaptıranların girişi yasaklandı. Eğer gerçekten gülemiyorsanız komedi kulübüne giremiyorsunuz. Kulübün sahibi Mark Rothman, komedyenlerin "ifadesiz suratlardan bıktığını" belirterek, sahnedeki sanatçıyı korumak adına bu adımı attıklarını açıkladı.