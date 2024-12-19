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Haberler Galeri Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:01 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:10

Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!

Son dönemlerde geçirdiği estetiklerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu açıklamıştı. Gözyaşları içinde kızının durumunu anlatarak yardım isteyen Umut Akyürek, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Tedavi gören Melek Bal'ın son halini paylaşan ünlü şarkıcı, kızının tedavisinde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.

Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu belirterek yardım istemişti.

Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!

Melek Bal Ertuğrul'un yaşadığı sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal'dan da kelepçeli paylaşım gelmiş, genç kızın kolundaki jilet izleri dikkatlerden kaçmamıştı.

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Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!

Umut Akyürek, zorlu süreçte kızının tedavisi için destek aldıklarını açıkladı.

Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!

"YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ..."

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul katıldıkları bir davette, madde bağımlılığı ve psikolojik sorunlar yaşadığı için hastaneye yatırılan kızı Melek Bal Ertuğrul'la ilgili konuşmuştu. İkili, "Çok iyi, ilerleme kaydettik. STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" ifadelerini kullandı.

Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!

KIZININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Umut Akyürek, bugün kızının son halini paylaştı.

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