Giriş Tarihi: 19.12.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
16:10
Madde bağımlısı kızı tedavi görüyordu! Umut Akyürek’ten kızı Melek Bal ile yepyeni paylaşım!
Son dönemlerde geçirdiği estetiklerle adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda kızı Melek Bal'ın madde bağımlısı olduğunu açıklamıştı. Gözyaşları içinde kızının durumunu anlatarak yardım isteyen Umut Akyürek, bugün yeni bir paylaşım yaptı. Tedavi gören Melek Bal'ın son halini paylaşan ünlü şarkıcı, kızının tedavisinde ilerleme kaydettiğini dile getirdi.