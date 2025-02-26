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Haberler Galeri Mahkeme Uzay'ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...
Giriş Tarihi: 26.02.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 12:07

Mahkeme Uzay'ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...

Geçtiğimiz aylarda Hacı Sabancı'nın evlilik dışı Uzay isimli bir oğlu olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ardından yapılan DNA testinde 99.9 eşleşme elde edilmiş ve iddialar kanıtlanmıştı. Tüm bu olanlara rağmen Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı adeta ailelerinde hiçbir sorun olmadığını göstermek istercesine bir aile pozu paylaşmıştı. Dün yaşanan yeni gelişmede ise Uzay isimli çocuğun Hacı Sabancı'nın oğlu olduğuna mahkemece hükmedildi. Ardından Nazlı Sabancı'dan ise flaş bir hamle geldi ve Instagram profilinden soyadını sildi...

Mahkeme Uzay’ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...

Nazlı Sabancı dünkü bu gelişmelerden sonra Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını sildi.

Mahkeme Uzay’ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...

Takipçilerin gözünden kaçmayan bu gelişme ise Nazlı Sabancı'nın 4 yaşındaki yeni mirasçıdan memnun olmadığını kanıtlar nitelikteydi.

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Mahkeme Uzay’ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...

Peşine ise Nazlı Sabancı bu sabah tekrar Instagram hesabına soyadını ekledi.

Mahkeme Uzay’ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...

Nazlı Sabancı'nın soyadını silip tekrar yazması aile içerisinde çatırdamaların olduğunu gösterir nitelikte.

Mahkeme Uzay’ın babası Hacı Sabancı dedi! Nazlı Sabancı’dan flaş hamle! Önce soyadını sildi...

Şimdi herkesin yakın takipte olduğu konuda Nazlı Sabancı'nın eşinin bir oğlunun daha olduğunun mahkemece kanıtlanmasıyla nasıl bir aksiyon olacağı merak konusu.

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