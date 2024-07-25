Giriş Tarihi: 25.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
22:42
Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, yeni sezon öncesi hazırlıklarını takımla Avusturya'da sürdürüyor. Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin sezon öncesi eşi Wanda Nara'yla ayrılması ile magazin gündemi hareketlendi. Ünlü futbolcunun eşi Nara, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaparak ayrılık iddialarını doğrulamıştı. Icardi bugün eşi ve çocuklarını kişisel sayfasında paylaştı. Bu paylaşım da 'Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı?' sorularını da beraberinde getirdi.