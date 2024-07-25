Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

"SONLARIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU…"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara konuyla ilgili açıklama yaparak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.