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Haberler Galeri Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!
Giriş Tarihi: 25.07.2024 22:42 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 22:42

Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, yeni sezon öncesi hazırlıklarını takımla Avusturya'da sürdürüyor. Ünlü futbolcu Mauro Icardi'nin sezon öncesi eşi Wanda Nara'yla ayrılması ile magazin gündemi hareketlendi. Ünlü futbolcunun eşi Nara, konuyla ilgili ilk açıklamayı yaparak ayrılık iddialarını doğrulamıştı. Icardi bugün eşi ve çocuklarını kişisel sayfasında paylaştı. Bu paylaşım da 'Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı?' sorularını da beraberinde getirdi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

Yeni sezon kampı öncesi Mauroi Icardi ve eşi Wanda Nara'dan flaş bir hamle geldi ve çift ayrıldıklarını dile getirdi. Ancak bugün yepyeni bir hamle herkesin tekrar aklını karıştırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

"SONLARIN NE KADAR ZOR OLDUĞUNU…"

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Mauro Icardi ile ayrıldıklarını açıklayan Wanda Nara konuyla ilgili açıklama yaparak, "Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum" ifadelerini kullandı.

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Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

YENİ HAMLESİ KAFALARI KARIŞTIRDI

Bugün ise Icardi'nin yeni hamlesi herkesin kafasını karıştırdı.

Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

EŞİ VE ÇOCUKLARINI SAYFASINDA PAYLAŞTI

Icardi bugün eşi ve çocuklarını kişisel sayfasında paylaştı. Özellikle Wanda Nara'nın paylaşımlarını sayfasında alıntılayan ünlü futbolcunun hamlesi dikkat çekti.

Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı? Mauro Icardi Wanda Nara’yı ve ailesini işte böyle paylaştı!

ÜNLÜ ÇİFT BARIŞTI MI?

Bu paylaşım da 'Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı mı?' sorularını da beraberinde getirdi.

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