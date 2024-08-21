Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
14:08
Meğer Yeşilçam'ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
Usta oyuncu Civan Canova, aramızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Usta sanatçı Civan Canova'nın ölüm yıldönümünde sanatçı dostları ve hayranları özlemle andı. Civan Canova, sosyal medya gündem oldu. Usta sanatçının hayatını araştıranlar hakkındaki bu gerçeği duyunca çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Civan Canova'nun babası çıktı. Usta oyuncunun Civan Canova'nın babası olduğunu duyanlar şoke oldu. Yeşilçam'ın efsane ismi meğer ünlü ismin babasıymış.