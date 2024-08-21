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Haberler Galeri Meğer Yeşilçam'ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 21.08.2024 14:01 Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 14:08

Meğer Yeşilçam'ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!

Usta oyuncu Civan Canova, aramızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Usta sanatçı Civan Canova'nın ölüm yıldönümünde sanatçı dostları ve hayranları özlemle andı. Civan Canova, sosyal medya gündem oldu. Usta sanatçının hayatını araştıranlar hakkındaki bu gerçeği duyunca çok şaşırdı. Yeşilçam'ın usta ismi Civan Canova'nun babası çıktı. Usta oyuncunun Civan Canova'nın babası olduğunu duyanlar şoke oldu. Yeşilçam'ın efsane ismi meğer ünlü ismin babasıymış.

Meğer Yeşilçam’ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!

Akciğer kanseri tedavisi gören Civan Canova, 20 Ağustos 2022'de İstanbul'da 67 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Esra Dermancıoğlu duyurdu. 23 Ağustos 2022'de İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Salonda düzenlenen anma töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Meğer Yeşilçam’ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!

Civan Canova, aramızdan ayrılalı tam iki yıl oldu. Usta sanatçı Civan Canova'nın ölüm yıldönümünde sanatçı dostları ve hayranları özlemle andı.

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Meğer Yeşilçam’ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
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Meğer Yeşilçam’ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
Meğer Yeşilçam’ın duayen ismi babasıymış! Merhum sanatçı Civan Canova hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı!
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