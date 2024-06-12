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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:17

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi'yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Şimdilerde Gülseren Ceylan ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya geldi. Ali Sadi büyüdü koca adam oldu. Hatta babası Mehmet Ali Erbil'İn boyunu geçti. İşte Mehmet Ali Erbil'in olaylı biten evliliğinden uzun zaman sonra yeni kare...

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi’yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi’yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

Mehmet Ali Erbil 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.

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Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi’yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

Şimdilerde Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlığında olan Mehmet Ali Erbil, eski eşiyle bir araya geldi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi’yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

Çift oğulları Ali Sadi'nin mezuniyeti için bir araya gelip poz verdi.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu mezun oldu! Çiftin oğulları Ali Sadi’yi görenler şaştı kaldı! Babasının boyunu geçti...

Mehmet Ali Erbil'in fotoğrafı yayınlamasıyla Ali Sadi'yi görenler gözlerine inanamadı.

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