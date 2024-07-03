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Haberler Galeri Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...
Giriş Tarihi: 03.07.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 16:08

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...

2005 yılında nikah masasına oturduğu Tuğba Coşkun ile 2011'de boşanan Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten Ali Sadi adında bir oğlu olmuştu. Şimdilerde kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile aşk yaşayan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde oğlu Ali Sadi'nin mezuniyeti için eski eşi Tuğba Coşkun ile bir araya gelmişti. Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi büyüdü 18 oldu. İşte Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi Erbil için sosyal medya hesaplarından yaptıkları doğum günü paylaşımları...

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...

Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya gelmişti.

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...

Ali Sadi bugün 18 yaşına bastı!

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Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...

İşte Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun'un oğulları Ali Sadi Erbil için sosyal medya hesaplarından yaptıkları doğum günü paylaşımları...

Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...
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Mehmet Ali Erbil ile Tuğba Coşkun’un oğlu Ali Sadi 18 oldu! Gören babasının kopyası demeden edemedi...
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