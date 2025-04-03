Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
10:30
"Mesut'a düşmanlık yapan Almanlar'dan ne farkınız var?" 'Boykot değil milli zarar' dedi CHP'lileri çıldırttı
Kariyeri boyunca tüm dünya onu konuştu. Büyük başarılara imza atıp kırılması zor rekorlara ulaştı. Almanya'da doğup büyüdü, ancak Türkiye'ye olan hasretini, sevgisini biran olsun bırakmadı. Futbol hayatını sonlandırdıktan sonra da ailesi ile İstanbul'da yaşamını sürdürmeye başladı. Yaptığı iyilikler, yardım çalışmaları defalarca medyaya konu oldu… Özil tüm bunları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu sevgi ve saygıyı hiç gizlemedi. Ama bu durum Almanların hiç hoşuna gitmedi. Mesut'un Başkan Erdoğan'la verdiği kare Almanya'da kariyerinin sonun oldu. Medya onu hedefe koydu…