"Mesut'a düşmanlık yapan Almanlar'dan ne farkınız var?" 'Boykot değil milli zarar' dedi CHP'lileri çıldırttı

Mesut yıllar sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olarak seçilince Almanlar bir kez daha çıldırdı. Gazetelerde 'Nein!' (Hayır) diye manşetler atıldı. Ancak o buna hiç aldırış etmedi. Yetmedi Almanlar bu sefer bel altı vurmaya, onu karalamaya başladı. Werder Bremen'in eski futbolcusu Diego Ribas'ın jübile maçına çağrılmadı. Kulüp yetkilileri, "değerleriyle bağdaşmadığını" belirtti.

Aynı Mesut, CHP lideri Özel'in yerli ve milli markalara yönelik boykot çağrısına şu sözlerle karşı çıktı: "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeyelim. Toplumsal birliğimizi koruyalım. Boykot değil milli zarar!" Bu sözler de CHP'lileri çıldırttı. Zaten Mesut'a uzun süredir Başkan Erdoğan'ı sevdiği için diş biliyorlardı. Böylece CHP'liler bir dönem Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için onu hedef gösteren Almanlar'la aynı safta yer almaya başladılar. Yani Mesut'u diş bileyenler için içimizdeki Almanlar lafı hiç de yanlış olmaz.