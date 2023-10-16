Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:06

Metin Akpınar'ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Magazine bomba gibi düşen haberin ardından ortalık karışmıştı. Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olan Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti. Tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama gelmişti. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür dilemişti. Tüm bu gelimelerin ardından Metin Akpınar'ın bir de oğlu olduğu iddia edildi. İşte detaylar...