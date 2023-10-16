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Haberler Galeri Metin Akpınar'ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!
Giriş Tarihi: 16.10.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 12:06

Metin Akpınar'ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Magazine bomba gibi düşen haberin ardından ortalık karışmıştı. Duygu ve Sevgi adında ikiz kızları olan Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti. Tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama gelmişti. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür dilemişti. Tüm bu gelimelerin ardından Metin Akpınar'ın bir de oğlu olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Metin Akpınar’ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açtı.

Metin Akpınar’ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

Bu arada Duygu Nebioğlu, 10 yıl önce Metin Akpınar'a "Ben senin kızınım" diye durumu aktardığını ancak sanatçının kendisine sahip çıkmadığı için dava açtığını açıkladı.

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Metin Akpınar’ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

62 yıldır Göksel Özdoğdu ile evli olan ve hiç çocuğu olmayan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti.

Metin Akpınar’ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

Son olarak tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında usta sanatçı Metin Akpınar'dan açıklama geldi. Metin Akpınar eşi Göksel Özdoğdu ve kızlarından özür diledi...

Metin Akpınar’ın bir de oğlu var iddiası...Evlilik dışı ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı!

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan usta sanatçı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden kızları olduğu 35 yıl sonra ortaya çıktı.

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