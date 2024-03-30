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Haberler Galeri Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katılmış!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 06:34

Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katılmış!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki yıldız voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'deki halleri hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. 17'lik Zehra Güneş'i görenler gözlerine inanamadı... Zehra Güneş o zaman da ağızları açık bırakmış...

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla hayranlarının markajında. Zehra Güneş'in 17 yaşındaki O Ses Türkiye halleri hayret ettirdi...

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış!

Popüler voleybolcu, başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de hayranlarını büyülüyor.

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Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış!

24 yaşındaki popüler voleybolcu, aktif olarak kullandığı Instagram paylaşımlarıyla da oldukça göz önünde...

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış!

Son dönemde performansıyla en çok konuşulan isimlerden biri olan Milli voleybolcumuz Zehra Güneş'in yıllar önce yarışma programı 'O Ses Türkiye'ye konuk olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Milli voleybolcu Zehra Güneş’in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye’ye katılmış!

Yıldız voleybolcu yıllar önceki görüntüleriyle sosyal medyayı salladı.

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