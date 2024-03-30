Giriş Tarihi: 30.03.2024 06:32
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
06:34
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in ortaya çıkan görüntüleri şoke etti! Meğer 17 yaşında O Ses Türkiye'ye katılmış!
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş, hem kariyeri hem de özel hayatıyla dillerden düşmüyor. Popüler sporcu performansının yanı sıra güzelliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 24 yaşındaki yıldız voleybolcunun yıllar önce O Ses Türkiye'ye katıldığı ortaya çıktı. Zehra Güneş'in O Ses Türkiye'deki halleri hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. 17'lik Zehra Güneş'i görenler gözlerine inanamadı... Zehra Güneş o zaman da ağızları açık bırakmış...