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Haberler Galeri Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü'nün korku imparatorluğu
Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:23 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 07:14

Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü'nün korku imparatorluğu

Tiyatro sahnesinde "özgürlük", "demokrasi", "emek" söylemleriyle boy gösteren Levent Üzümcü, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde öyle bir skandala imza attı ki, perde bu kez sanat adına değil, baskı ve kıyım adına açıldı! CHP'li belediyelere ait tiyatrolarda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklenirken, İzmir Şehir Tiyatrosu'nda görev yapan iki köklü sanatçının işine neden son verildiği büyük tartışma yarattı. Peki, ifade özgürlüğünü dilinden düşürmeyen Üzümcü, eleştirilere neden tahammül edemedi? Tuba Kalçık, tiyatro dünyasını sarsan bu gelişmenin perde arkasını ve konuşulmayanları kaleme aldı.

Tuba KALÇIK
Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü’nün korku imparatorluğu

CHP'li belediyelerin tiyatro skandalına bir yenisi daha eklendi. Antalya, Tarsus, Nilüfer Belediyesi derken şimdi de İzmir Şehir Tiyatrosu büyük bir skandala imza attı. Hem de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde. Skandalın aktörü ise 'hak, hukuk, ifade özgürlüğü' söylemlerini dilinden düşürmeyen bir isim: Levent Üzümcü! Şaşırdık mı? Ben şahsen hiç şaşırmadım.

Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü’nün korku imparatorluğu

İşin ilginç yanı; sanatçılar Hatice Altan ve Özlem Karabay'ı kapının önüne koyan Üzümcü'nün hala hiç sıkılmadan sosyal medyada mağdur edebiyatı yapıyor olması. Solculuk sosuyla kurduğu cümlelerinde hâlâ kendini 'demokrat, özgürlükçü' gösteriyor. Şuursuzluk tam da böyle bir şey...

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Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü’nün korku imparatorluğu

İki sanatçıyı Tiyatro Günü'nde işten atmasına dair en ufak bir açıklama yapmıyor Üzümcü. Tabii muhafif basın da sus pus. Bırakın yaşanan rezaleti Üzümcü'ye sormayı, kafalarını kuma gömmüş bekliyorlar. Ben de İzmir Şehir Tiyatrolarında neler yaşandığını araştırdım, ismi bende şimdilik saklı olan kaynağım şunları söyledi:

Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü’nün korku imparatorluğu

"İşten atılan 40 yıllık oyuncu ve yönetmen Hatice Altan; Yücel Erten döneminde üst üste iki kez sanatçıların seçtiği Yönetim Kurulu üyesi. Bundan 9 ay önce sosyal medyada kurumun özerk yönetmeliğini değiştiren ve tiyatronun bir organı bile olmayan ama Üzümcü'nün de üyesi olduğu Danışma Kurulu'nu eleştirmiş.

Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü’nün korku imparatorluğu

Üzümcü önce, bu yazıları bir işten atma gerekçesi olarak Yönetim Kurulu'na getiriyor. Ancak YK üyeleri, 'düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır' diye reddediyor. Üzümcü bu kez kimseye haber vermeden, Yönetim Kurulu'nu hiçe sayarak yukarıdan işi bağlıyor.