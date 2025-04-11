Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü’nün korku imparatorluğu

CHP'li belediyelerin tiyatro skandalına bir yenisi daha eklendi. Antalya, Tarsus, Nilüfer Belediyesi derken şimdi de İzmir Şehir Tiyatrosu büyük bir skandala imza attı. Hem de 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde. Skandalın aktörü ise 'hak, hukuk, ifade özgürlüğü' söylemlerini dilinden düşürmeyen bir isim: Levent Üzümcü! Şaşırdık mı? Ben şahsen hiç şaşırmadım.