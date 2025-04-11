Giriş Tarihi: 11.04.2025 06:23
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
07:14
Mobbing, torpil, skandal! CHP’li belediye tiyatrosunda Levent Üzümcü'nün korku imparatorluğu
Tiyatro sahnesinde "özgürlük", "demokrasi", "emek" söylemleriyle boy gösteren Levent Üzümcü
, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü
'nde öyle bir skandala imza attı ki, perde bu kez sanat adına değil, baskı ve kıyım adına açıldı! CHP'li belediyelere ait tiyatrolarda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklenirken, İzmir Şehir Tiyatrosu
'nda görev yapan iki köklü sanatçının işine neden son verildiği büyük tartışma yarattı. Peki, ifade özgürlüğünü dilinden düşürmeyen Üzümcü, eleştirilere neden tahammül edemedi? Tuba Kalçık
, tiyatro dünyasını sarsan bu gelişmenin perde arkasını ve konuşulmayanları kaleme aldı.