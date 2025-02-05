Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
16:45
Müge Anlı'nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...
Gündüz kuşağının önde gelen isimlerinden Müge Anlı, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ortaya çıkardığı gerçeklerle sık sık gündeme gelen Anlı, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile yıllar önce yaptığı bir röportajın ortaya çıkması, sevenlerini şaşırttı. İşte o görüntüler...