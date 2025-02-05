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Haberler Galeri Müge Anlı'nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:45

Müge Anlı'nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

Gündüz kuşağının önde gelen isimlerinden Müge Anlı, atv ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Ortaya çıkardığı gerçeklerle sık sık gündeme gelen Anlı, bu kez bambaşka bir konuyla adından söz ettirdi. Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile yıllar önce yaptığı bir röportajın ortaya çıkması, sevenlerini şaşırttı. İşte o görüntüler...

Müge Anlı’nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

Uzun yıllardır gündüz kuşağının en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Müge Anlı’nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sık sık aydınlattığı olaylarla sevenlerinin takdirini topluyor.

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Müge Anlı’nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

Kariyerinin önceki dönemlerinde ise magazin sunucusu olarak başarılı işlere imza atmıştı.

Müge Anlı’nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

Geçmişte Kemal Sunal ile yaptığı bir röportajın tekrar ortaya çıkmasıyla gündem oldu.

Müge Anlı’nın Kemal Sunal ile yaptığı röportaj ortaya çıktı! O görüntüler sosyal medyada gündem oldu...

İşte o röportajdan kareler...

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