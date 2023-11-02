Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:48

Murat Dalkılıç'tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! "O ayakların orda ne işi var?"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yer alan ünlülerden. Son olarak oyuncu Sitare Akbaş ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı.Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından genç sevgilisiyle paylaşımda bulunarak aşkını ilan etmişti. Eda isimli sarışın güzelle aşk yaşayan Murat Dalkılıç'tan bu sefer arabada poz geldi. Murat Dalkılıç ile sevgilisinin tuhaf araba pozuna sosyal medyada yorum yağdı...