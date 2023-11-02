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Haberler Galeri Murat Dalkılıç'tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! "O ayakların orda ne işi var?"
Giriş Tarihi: 02.11.2023 11:31 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 11:48

Murat Dalkılıç'tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! "O ayakların orda ne işi var?"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündemde yer alan ünlülerden. Son olarak oyuncu Sitare Akbaş ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Murat Dalkılıç, geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka yelken açmıştı.Murat Dalkılıç sosyal medya hesabından genç sevgilisiyle paylaşımda bulunarak aşkını ilan etmişti. Eda isimli sarışın güzelle aşk yaşayan Murat Dalkılıç'tan bu sefer arabada poz geldi. Murat Dalkılıç ile sevgilisinin tuhaf araba pozuna sosyal medyada yorum yağdı...

Murat Dalkılıç’tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! O ayakların orda ne işi var?

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren ünlü isimlerin arasında…

Murat Dalkılıç’tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! O ayakların orda ne işi var?

Bir dönem Hande Erçel'le birlikte olan ve daha sonra Erçel'in yakın arkadaşı ünlü oyuncu Sitare Akbaş'la aşk yaşayan Dalkılıç, son olarak gönlünü Eda adında genç kadına kaptırmıştı.

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Murat Dalkılıç’tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! O ayakların orda ne işi var?

SARIŞIN BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz haftalarda arkadaşları ve sevgilisi olduğu iddia edilen sarışın bir kadınla görüntülenmişti.

Murat Dalkılıç’tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! O ayakların orda ne işi var?

Bir süre aşk iddialarına sessiz kalan Murat Dalkılıç, ilanı sosyal medya hesabından yapmıştı...

Murat Dalkılıç’tan sarışın sevgilisiyle arabada tuhaf poz! O ayakların orda ne işi var?

İŞTE AŞKI BELGELEYEN O FOTOĞRAF!

Ünlü şarkıcı sevgilisi ile gittiği tatilden ilk kez fotoğraf paylaştı ve böylece aşk da belgelenmiş oldu. Ünlü şarkıcı fotoğrafın altına ise nazar boncuğu koymayı ihmal etmedi.

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