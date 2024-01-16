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Haberler Galeri Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! "Video başına 200 dolar talep ediyorum"
Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 06:19

Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! "Video başına 200 dolar talep ediyorum"

Sosyal medya platformlarında 'Sarem Uysal' mahlasıyla müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşan fenomen Yıldız H. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık sosyal medyadaki müstehcen içeriklerde çocuk vurgusu yaptı. Şüpheli kadının yarı çıplak fotoğraflar paylaştığı ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğü tespit edildi. "Çocuklar sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebiliyor" tespitiyle emsal bir tutuklama talep etti. Video başına 200 dolar kazandığını söyleyen fenomen "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan tutuklandı.

ARZU KAYA
Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! Video başına 200 dolar talep ediyorum

Bir vatandaş Sarem Uysal adlı kullanıcının birçok sosyal medya platformu üzerinden müstehcen videolar paylaşıp para kazanmak için telegram hesabından devam videoları paylaştığını ve bu kişinin takipçileri arasında çocukların da bulunduğu yönünde ihbar yaptı.

Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! Video başına 200 dolar talep ediyorum

Hesabın ve para akışının incelenmesini istedi. İhbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise savcılığa bildirimde bulundu.

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Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! Video başına 200 dolar talep ediyorum

"HAKSIZ KAZANÇ ELDE ETTİ"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sarem Uysal ismiyle sosyal medyada müstehcen görüntüler paylaşan 23 yaşındaki Yıldız H.'yi gözaltına aldı.

Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! Video başına 200 dolar talep ediyorum

Aylık gelirinin yüz bin lira olduğu, bir dönem hemşirelik yaptığı öğrenilen ve cep telefonuna el konulan kadının hesabında yapılan araştırmada çok sayıda müstehcen içerikli fotoğraf ve video paylaşımı yaptığı, IBAN bilgisini paylaşarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! Video başına 200 dolar talep ediyorum

"VİDEO BAŞINA 200 DOLAR TALEP EDİYORUM"
İfadesinde 3 ay içinde geniş takipçi kitlesine ulaştığını söyleyen Yıldız H., yüzünün gözüktüğü görüntü ve fotoğrafların kendisine ait olduğunu ancak adına sahte sosyal medya hesapları açıldığını öne sürdü.

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