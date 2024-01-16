Giriş Tarihi: 16.01.2024 06:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
06:19
Müstehcen görüntülerini satan fenomenin cezası belli oldu! "Video başına 200 dolar talep ediyorum"
Sosyal medya platformlarında 'Sarem Uysal' mahlasıyla müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaşan fenomen Yıldız H. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık sosyal medyadaki müstehcen içeriklerde çocuk vurgusu yaptı. Şüpheli kadının yarı çıplak fotoğraflar paylaştığı ve bu içerikleri kendisini takip eden çocukların da gördüğü tespit edildi. "Çocuklar sosyal medya platformuna serbestçe girip erişebiliyor" tespitiyle emsal bir tutuklama talep etti. Video başına 200 dolar kazandığını söyleyen fenomen "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme" suçundan tutuklandı.