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Haberler Galeri "Mutluluk yüzlerinden okunuyor" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!
Giriş Tarihi: 01.12.2023 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 16:05

"Mutluluk yüzlerinden okunuyor" Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin geçtiğimiz ağustos ayında İrem Uslu ile hayatını birleştirmişti. Sanatçı dostlarının da yalnız bırakmadığı çiftin düğün karelerine beğeni yağmıştı. Güzelliği ve zarafeti ile hayran bırak gelin İrem Uslu Bilgin övgüleri toplamıştı. Çiçeği burnunda çift Uğur Bilgin ile İrem Bilgin'den aşk dolu tatil kareleri geldi. İspanya'ya giden Uğur Bilgin ile eşi İrem Uslu Bilgin'in mutluluğu yüzünden okundu. Çiftin İspanya pozuna "Maşallah" "Birbirlerine çok yakıştılar" yorumları yağdı.

Mutluluk yüzlerinden okunuyor Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyunculardan olan Uğur Bilgin adeta karda yürümüş izini belli etmemişti. Sürpriz nişan pozları hayranlarını da oldukça şaşırtmıştı.

Mutluluk yüzlerinden okunuyor Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!

Güldür Güldür Show'un oyuncularından Uğur Bilgin'in nişanlandığı haberlerinin üzerinden kısa bir süre geçmişti ki genç çift geçtiğimiz ağustos ayında hayatlarını birleştirdi.

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Mutluluk yüzlerinden okunuyor Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!

Sanatçı dostlarının da yalnız bırakmadığı çiftin düğün karelerine beğeni yağmıştı.

Mutluluk yüzlerinden okunuyor Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!

Görkemli ama bir o kadar da samimi bir düğünle evlenen çift birbilerine çok yakıştırılmıştı.

Mutluluk yüzlerinden okunuyor Oyuncu Uğur Bilgin ile güzel eşinden İspanya pozları geldi!

Güzelliği ve zarafeti ile hayran bırak gelin İrem Uslu Bilgin övgüleri toplamıştı.

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